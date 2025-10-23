¡Violento choque! Chocó una moto y mandó una mujer al hospital tras "hacerla volar"

La problemática de la siniestralidad vial sigue presente en las calles de Salta, con casos que, a menudo, son registrados por las cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911, con imágenes que dan cuenta de la virulencia con la que ocurren los siniestros y la forma en que las personas terminan lesionadas, tal como ocurrió en un reciente incidente en el centro de la ciudad.

¿Qué ocurrió? Este hecho se produjo el pasado 17 de octubre de 2025, cuando el Sistema 911 recibió una alerta a las 9:00 horas sobre un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles San Luis y Santa Fe. De inmediato, el Centro de Coordinación Operativa (CCO) desplazó recursos policiales y médicos al lugar para brindar asistencia.

Gracias a una cámara de seguridad instalada en la zona, se pudo observar el momento exacto en que un automóvil colisionó violentamente a una motocicleta. El auto era conducido por un hombre de 30 años, mientras que la moto estaba al mando de una mujer de 70 años, quien resultó gravemente herida.

La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada de urgencia al hospital San Bernardo, donde el personal médico le diagnosticó un traumatismo en el miembro inferior izquierdo.

A pesar de la violencia del impacto, el test de alcoholemia realizado a ambos conductores arrojó resultado negativo de alcohol en sangre, quedando el caso a disposición de las autoridades para determinar las responsabilidades.