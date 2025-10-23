Taxista colisionó a un peatón de 68 años

El 4 de octubre en horas de la mañana, tuvo lugar un siniestro vial en la intersección de calles Pellegrini y Tucumán, cuando un hombre de 68 años fue colisionado por un taxista.

En las cámaras de Videovigilancia se puede ver el momento del choque, cuando el peatón al intentar cruzar de vereda fue impactado por un trabajador al volante de 63 años que doblaba hacia Pellegrini.

Personas que circulaban por el lugar fueron a asistir al hombre, mientras el Centro de Coordinación Operativa informó a la patrulla más cercana al lugar, enviando así asistencia policial y médica.

El transeúnte fue trasladado por el SAMEC al hospital San Bernardo donde le diagnosticaron traumatismo del miembro inferior izquierdo.

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo. Por el hecho intervino la Fiscalía Penal de la jurisdicción.