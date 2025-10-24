En Salta, solo un vuelo se vio afectado por la medida de fuerza de pilotos

Durante la mañana, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizó una nueva asamblea en Aeroparque para reclamar mejoras salariales y el cumplimiento de su convenio de trabajo.

En Salta, según Juan Pablo Armanino, prosecretario del Interior de la Asociación del Personal Aeronáutico, la medida impactó únicamente en el vuelo AR1494, que sufrió una demora de dos horas.

A su vez, indico que el resto de los vuelos programados dentro de la franja horaria operó con normalidad y los pasajeros fueron reubicados.

El reclamo no cesa

En ese marco, destacó la necesidad de abrir un diálogo con las autoridades para abordar los reclamos de los pilotos y de todos los trabajadores de aerolíneas argentinas, especialmente en un contexto de pérdida salarial que ya alcanza casi el 79%.

“Necesitamos una respuesta por parte del gobierno y de las figuras responsables que deben dar solución a esta situación”, concluyó.