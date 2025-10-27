¡Imperdible! La Orquesta Sinfónica de Salta se presentará en Campo Quijano

La Orquesta Sinfónica de Salta, bajo la dirección invitada de Martín D’Elía, se presentará en Campo Quijano el jueves 30 de octubre, a las 20:30 horas, en la Parroquia Santiago Apóstol, ubicada en avenida 9 de Julio 260.

El concierto forma parte de la Temporada 2025 y propone un repertorio que combina obras clásicas, contemporáneas y del folclore salteño, con la interpretación de piezas de Johann Strauss, Piotr Illich Tchaikovsky, Antonín Dvorak, Ernesto Drangosch, Astor Piazzolla, y composiciones representativas de la tradición musical local.

Esta presentación busca acercar la música sinfónica a las distintas comunidades del interior provincial, brindando al público una experiencia artística abierta y accesible. La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Campo Quijano, la Parroquia Santiago Apóstol y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta.

La entrada será libre y gratuita, permitiendo que vecinos y visitantes disfruten de una noche especial de música y cultura en uno de los espacios más emblemáticos del municipio.