Historias de Salta: Cuál es la panadería de Quijano que desde la madrugada atiende a los mineros

En Campo Quijano, el aroma a pan recién horneado forma parte del amanecer. La Panadería y Drugstore “Nico” se convirtió con los años en un punto de encuentro obligado para vecinos y trabajadores que inician su jornada antes del alba.

“Mi papá inició esto, se levantaba y abría a las 4 de la mañana para proveer a toda la gente del pueblo que trabajaba en la ciudad: policías, profesionales de la salud, amas de casa”, contó una de las encargadas del local al móvil de CNN Salta - 94.7 MHZ.-, en la visita que la radio hizo a la localidad vallista.

Con el correr del tiempo, el negocio familiar fue sumando nuevos clientes y costumbres: “A las 5 de la mañana ya venían, se llevaban su pancito y se iban. Un día empezaron a bajar los choferes de las camionetas que trabajan en la minería para hacer sus compras acá”, relató.

El pequeño local se transformó en una parada referencial para los trabajadores mineros antes de emprender el camino hacia la quebrada, manteniendo viva una tradición que combina esfuerzo, sabor y cercanía.