Robaron luminarias en la ciclovía de avenida Perón: “Es lamentable”

Vecinos que recorrían la ciclovía de la avenida Perón, en la zona oeste de la ciudad, denunciaron el robo de luminarias, recientemente instalada por la Municipalidad para mejorar la seguridad y promover el uso recreativo del espacio.

La caminera, que había sido puesta en condiciones con iluminación de última generación y mantenimiento integral, forma parte de un plan municipal para fomentar el deporte y el tránsito seguro de peatones y ciclistas.

Desde el área de Ambiente municipal confirmaron a Multivisión Federal que el hecho no fue un retiro programado y solicitaron la colaboración de la población para esclarecer lo ocurrido. "Es lamentable", agregó el periodista Mariano Burgos.

El robo de luminarias no sería un caso aislado: también se habrían registrado faltantes en sectores del parque del Bicentenario.