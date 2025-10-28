Robaron luminarias en la ciclovía de avenida Perón: “Es lamentable”Policiales28/10/2025
Vecinos que recorrían la ciclovía de la avenida Perón, en la zona oeste de la ciudad, denunciaron el robo de luminarias, recientemente instalada por la Municipalidad para mejorar la seguridad y promover el uso recreativo del espacio.
La caminera, que había sido puesta en condiciones con iluminación de última generación y mantenimiento integral, forma parte de un plan municipal para fomentar el deporte y el tránsito seguro de peatones y ciclistas.
Desde el área de Ambiente municipal confirmaron a Multivisión Federal que el hecho no fue un retiro programado y solicitaron la colaboración de la población para esclarecer lo ocurrido. "Es lamentable", agregó el periodista Mariano Burgos.
El robo de luminarias no sería un caso aislado: también se habrían registrado faltantes en sectores del parque del Bicentenario.