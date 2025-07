Vecinos piden reductores de velocidad en Av. Juan XXIII y Av Perón: "Hay que cruzar corriendo"

Tras el choque entre dos vehículos ocurrido esta mañana en la intersección de Av. Juan XXIII y Av. Perón, vecinos se acercaron para hablar sobre las necesidades en materia de seguridad vial.

En este caso, un vecino de Villa Luján, comentó al móvil de CNN Radio Salta, que los accidentes suelen ser frecuentes en la zona, por lo que piden reductores de velocidad o semáforos.

“Estamos solicitando reductores de velocidad porque constantemente en este cruce todos quieren pasar primero, no se respetan, en la hora pico, la gente de Tránsito no da abasto” dijo el hombre, a lo que agregó que tras la colocación de semáforo en la bajada del templete San Cayetano, no hay accidentes en ese lugar.

Hizo hincapié nuevamente en la necesidad de reductores, alegando que mucha gente adulta pasa cruzando la calle y los vehículos no disminuyen la velocidad: “Tenemos una loma de burro que ya no está casi (…) mi madre tiene 75 años y cruza corriendo y en la parte de la curva donde va para San Lorenzo no hay reductores, pasan echando bala”.

Señaló que los accidentes suelen darse entre una a dos veces por semana, entre motos, taxis u otro tipo de vehículo.