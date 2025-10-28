"Flacza Viajes y Turismo" aclara que está habilitada para realizar viajes estudiantiles

Para evitar confusiones y competencia desleal, Flacza Viajes y Turismo aclaró que su empresa se encuentra correctamente habilitada para operar en Salta, según lo establece el Ministerio de Turismo de la Nación, aunque no aparezca en la lista difundida por el área de turismo local.

Jorge Muñoz, referente de la empresa, señaló que Flacza cuenta con la certificación nacional para organizar viajes de estudio y egresados, cumpliendo con todos los requisitos legales.

Tal novedad fue constatada por nuestro medio a través del portal nacional: https://estudiantil.yvera.tur.ar/estudiantil/operadores, donde la comunidad educativa y familias pueden consultar la lista de operadores autorizados.