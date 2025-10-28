Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller

El canciller Pablo Quirno asumió formalmente sus nuevas funciones, luego de que el presidente Javier Milei le tomara juramento en la tarde de este martes 28 de octubre, en Casa Rosada.

El ministro de Relaciones Exteriores viene de desempeñarse como Secretario de Finanzas en el ministerio de Economía y ahora, en su nuevo rol, tendrá a cargo el manejo de la política exterior argentina.

El acto se llevó adelante en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el jefe de Estado y los miembros del gabinete nacional. La jura de Quirno marcó la primera modificación formal en el equipo de gobierno tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

La designación de Quirno llegó luego de la renuncia de Gerardo Werthein, quien dejó el cargo en la semana previa a los comicios, en medio de diferencias internas en el Gobierno. Antes de su salida, Quirno realizó su última gestión en Finanzas al anunciar la apertura de una licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, tanto en pesos como en dólares. La Oficina del Presidente había confirmado su nuevo rol antes de los comicios.

A pesar de que varios ministros ya anticiparon que podría ejercer nuevos roles en la gestión nacional, el presidente Milei no ha oficializado ninguna otra salida.