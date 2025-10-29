TC2000 en Salta: Mirá cuánto cuestan las entradas y qué sectores podés elegir

El TC2000 se prepara para acelerar motores en Salta los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre, con una nueva edición que promete adrenalina y espectáculo en la pista.

Las entradas para todos los sectores ya están disponibles, con precios que van desde ARS 20.000 hasta ARS 250.000 según la ubicación y los servicios incluidos.

Entre las opciones de acceso se destacan:

· Recta Opuesta: ARS 20.000 (entrada válida para sábado y domingo).

· Socios Protectores: ARS 30.000.

· Curva Vuyovich sin tribuna: ARS 40.000.

· Boxes: ARS 50.000.

· Sector VIP: ARS 250.000, con estacionamiento, gastronomía, Meet & Greet y boxes incluidos.

También hay promociones especiales 4x3 en varios sectores, permitiendo adquirir cuatro entradas pagando solo tres. Para quienes lleguen en vehículos, se ofrecen espacios de estacionamiento para autos, SUV, 4x4 y motorhome, con precios desde ARS 25.000 hasta ARS 50.000.

Las entradas pueden adquirirse a través de https://norteticket.com/, con distintos medios de pago.