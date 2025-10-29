Sigue la búsqueda del ladrón que robó la moto a una inspectora de Tránsito

La Policía de Salta intensifica las tareas de investigación para dar con el paradero de un sujeto que, de manera insólita, robó la motocicleta a una inspectora de la Dirección de Tránsito de la ciudad, hecho ocurrido en el barrio Ceferino, tras el cual la fuerza provincial confía en obtener resultados positivos en las próximas horas gracias al material de cámaras de seguridad y el trabajo de campo.

El suceso se reportó a través de una denuncia al 911 antes de las 15:00 horas, en inmediaciones de plaza Ceferino, más precisamente en calle Córdoba al 1700. El comisario Cristian Aguilera, de Prensa de la Policía, confirmó por la pantalla de Multivisión Federal que se trató de la sustracción de "un motovehículo, un bien del Estado, en inmediaciones de plaza Ceferino, calle Córdoba al 1700 para ser más exacto".

Según las primeras informaciones, la agente de Tránsito se había detenido para realizar una inspección a un automóvil, dejando la motocicleta oficial encendida a pocos metros. Fue en ese momento cuando un hombre desconocido se acercó, y "de manera imprevista, se sube a motovehículo y se da a la fuga", según detalló Aguilera, sin que la inspectora lograra tener contacto ni enfrentamiento con el delincuente.

Tras la alerta, el Centro de Coordinación Operativa dispuso rápidamente de recursos cercanos, incluyendo al Departamento de Seguridad Urbana, Motoristas y Emergencias, para realizar un plan cerrojo en la zona. Sin embargo, en ese primer momento no lograron interceptar al ladrón ni recuperar el rodado sustraído.

Horas después, la inspectora radicó la denuncia formal en la Comisaría 2° de Villa Cristina, aportando información crucial para la investigación. El Comisario Aguilera indicó que tomó intervención la Fiscalía Penal 5, que dispuso que la investigación pase a la Dirección General de Investigaciones. "En estos momentos se hacen actividades, trabajo de campo e investigativos", afirmó el vocero policial.

La clave de la investigación recae en el análisis de la evidencia visual, ya que la zona cuenta con monitoreo. "Relevamiento en el lugar, de testigos y posibles testigos, también filmaciones del Centro de Video, ya fueron puesta a disposición de la Justicia y de los investigadores, esperamos tener en las próximas horas algún tipo de resultado", concluyó Aguilera, manteniendo la expectativa sobre la resolución del caso.