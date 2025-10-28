Multaron a 10 salteños por arrojar basura y prender fuego

Durante controles a cargo de la Municipalidad, se infraccionaron a vecinos de barrios Ceferino, Santa Ana 1, Circunvalación Sudeste, Solidaridad, Fraternidad, San Silvestre y Divino Niño.

Los controles estuvieron a cargo de la Patrulla Ambiental, y se los detectó cuando arrojaban residuos a la vía púbica, y en algunos casos quemando basura y pastizales.

Las multas se aplicaron por incumplimiento a las Ordenanzas Municipales vigentes en materia ambiental 15.415/17 y 5.941/90 (Código de Protección Ambiental de la ciudad de Salta). En barrio Ceferino se detectó en avenida Ecuador en Santa Ana en calle Río de La Plata, en Circunvalación Sudeste, Bajo puente del río Arenales a la altura acceso B° Solidaridad, en B° Fraternidad, en B° San Silvestre y en B° Divino Niño Jesús.

Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos que advierten este tipo de situaciones pueden realizar las alertas y denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.