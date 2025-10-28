Le robaron la moto a una inspectora de tránsito en B° Ceferino

Municipal28/10/2025
moto tránsito robo

Un insólito hecho se dio esta tarde en barrio Ceferino cuando un hombre le sustrajo la moto a una inspectora de tránsito en barrio Ceferino. 

La mujer, según informaron los vecinos, habría sido golpeada y tras el forcejeo le sustrajeron el vehículo. Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo en la zona, y el hombre habría sido detenido tras el hecho. 

La inspectora debió recibir asistencia médica tras el hecho. 

