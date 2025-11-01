Ya habilitaron los decks en la calle para confiterías: ¿Complican la circulación en el centro?

En pleno centro de la ciudad el área de Espacios Públicos y Tránsito autorizó la instalación de decks.

Los espacios flotantes sobre calles, si bien expanden la posibilidad de los bares de crecer con más sillas y mesas a disposición de clientes, en algunas zonas complican la circulación en el centro de la ciudad o quitan espacios para estacionar.

Es el caso de un local ubicado en Santiago del Estero y Dean Funes, a sólo una cuadra y media del cuartel de Bomberos de la provincia donde la circulación debería ser fluida, se autorizó la instalación de un deck en un bar, que antes tenía la posibilidad de poner mesas y sillas en parte de la vereda.

Ahora utilizan parte de calle Santiago del Estero y generó cierto malestar de conductores, por la reducción de la arteria próxima a pleno centro de la ciudad.

Los decks o balcones turísticos es un privilegio que se les da a algunos que cumplen ciertos requisitos, y permiten a los dueños de locales gastronómicos o turísticos ampliar su capacidad exterior con mesas y silla. Para eso precisan tener autorización de Espacios Públicos y Tránsito. Se puede ver en caso de este espacio habilitado que tal vez no se tuvo en cuenta la proximidad al centro de la ciudad, donde las arterias son, de por si, bastante más reducidas.