¿Quiénes cobrarán el bono de ANSES en noviembre?

Desde ANSES, informaron sobre los montos actualizados para jubilaciones y pensiones y quiénes serán los beneficiarios que cobren el bono del $70.000 pesos.

Al bono podrán acceder jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Para noviembre de 2025, las jubilaciones mínimas alcanzarán los $403.150, considerando que el haber base, tras un ajuste del 2,1% según la inflación de septiembre, quedó en $333.150. El bono extraordinario previsional completa la diferencia solo hasta ese tope, por lo que quienes cobren entre $333.150 y $403.150 recibirán un bono parcial.

Este bono también será otorgado a otros grupos de beneficiarios, entre los que se destacan: