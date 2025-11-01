Intenso operativo policial: Tres prófugos recapturados, demorados con droga y un centenar de vehículos controlados

Más de 100 policías de distintas Unidades Especiales del Distrito de Prevención 7 llevaron adelante operativos de Protección Ciudadana en distintos sectores de la localidad de General Güemes.

Realizaron controles integrales y patrullajes en zonas estratégicas de los barrios Naranjito, San Antonio, Los Olivos, El Cruce, Santa Teresita, Centro, Primero de Mayo, Nueva Esperanza y 200 Viviendas.

En el marco del trabajo preventivo de seguridad, se detectaron y detuvieron a tres personas con pedido de captura por delitos contra la propiedad. Hubo 3 demorados por droga y se labraron 24 infracciones por incumplimientos al Código Contravencional como ser desorden y consumo de bebidas alcohólicas.

En los controles vehiculares se fiscalizaron más de 200 rodados entre autos y motos. Hubo infraccionados por incumplimientos a las normativas de tránsito.

Cabe destacar que la Policía de Salta realiza Operativos de Protección Ciudadana en las distintas jurisdicciones de la provincia a fin de fortalecer la presencia policial en la calle y promover el cumplimiento de las normativas de convivencia social.