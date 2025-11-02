De cuánto sería el aumento de diciembre para jubilados según las proyecciones de ANSES

Antes de la confirmación oficial de ANSES, los cálculos privados permiten prever un nuevo aumento para jubilados en diciembre. Con la movilidad mensual indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, las proyecciones de inflación de octubre apuntan a un ajuste superior al 2,1% otorgado en noviembre, lo que mejoraría parcialmente el poder adquisitivo del sector pasivo.

Diciembre traería una suba más alta que noviembre

El sistema de movilidad actual actualiza las jubilaciones todos los meses de acuerdo a la variación inflacionaria del mes previo. En noviembre, los haberes aumentaron 2,1%, en línea con la inflación de septiembre.

Sin embargo, octubre mostró una dinámica de precios más acelerada, impulsada por aumentos en alimentos, bebidas y productos de consumo masivo, lo que anticipa un ajuste mayor para el próximo mes.

De acuerdo con mediciones privadas, la inflación de octubre habría rondado entre 2,8% y 3%. Si esta proyección se confirma conQué dicen las consultoras económicas sobre la inflación de octubre

Las principales consultoras del país ya adelantaron sus estimaciones: la publicación oficial del Indec, las jubilaciones en diciembre subirían en ese rango, superando la última actualización mensual.

CG: informó que la inflación promedió 2,9% en las últimas cuatro semanas, con un avance punta a punta del 3%. El fuerte aumento en lácteos, panificados y alimentos básicos fue el principal motor de la suba.

Econviews: proyectó una inflación mensual cercana al 3%, aunque con señales de leve desaceleración hacia el final del mes.

Estas estimaciones sirven como anticipo del dato oficial del Indec y permiten anticipar el impacto en los haberes de diciembre.

Quiénes recibirán el aumento de diciembre

Si las proyecciones se confirman, el incremento alcanzará a:

Jubilados y pensionados del SIPA

Beneficiarios de la PUAM

Titulares de Pensiones No Contributivas

Además, continuará vigente el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima, que se mantendrá bajo modalidad decreciente para reforzar los ingresos más bajos.

Cuándo se conocerá el porcentaje definitivo

El incremento para jubilados en diciembre quedará definido una vez que el Indec publique el IPC de octubre. Tras ese dato, ANSES oficializará el nuevo porcentaje de aumento, que marcará el cierre de ingresos para jubilados y pensionados en 2024.

Mientras tanto, las proyecciones privadas confirman una tendencia: diciembre llegaría con un ajuste superior al de noviembre, aunque todavía insuficiente para recuperar completamente la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación acumulada del año.