Murió tras recibir una pedrada en la cabeza, había salido de una fiesta

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Ariel Alejandro Moreno, acusado como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de un menor de edad.

El debate inicia este lunes 3 de noviembre y será presidido por el juez de la Sala VI del Tribunal de Juicio del distrito Centro, Guillermo Pereyra. Está previsto que concluya el próximo viernes 7 de noviembre.

El hecho ocurrió el 8 de septiembre de 2024, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, cuando, tras una fiesta, el menor de 16 años fue agredido en la vía pública con un elemento contundente en la cabeza, por lo que debió ser hospitalizado y falleció días después.

El personal de la Unidad de Investigación de la UGAP desplegó numerosas tareas investigativas y, como resultado, individualizó al acusado como sospechoso, solicitándose su detención.