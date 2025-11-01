Comenzó el juicio por el homicidio de un hombre en Isla de Cañas

Un joven de 21 años está siendo juzgado por la muerte de un hombre en Isla de Cañas. El juicio que comenzó esta semana, continuará hasta el 11 de noviembre.

Los hechos sucedieron en abril de 2023, cuando Gonzalo Florindo Ibarra, recibió una herida de arma blanca y murió antes de poder recibir asistencia en el hospital de Orán.

Durante la primera jornada, tras la lectura del requerimiento fiscal a juicio, el acusado prestó declaración y comenzó la ronda de testimoniales.

El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 4 de noviembre.