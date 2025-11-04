Denuncian al titular de Abvancy Steel Framing: Le habrían dado más de 100 mil dólares y 91 millones de pesos por obras que no se terminaron

Las denuncias son en contra del titular de la empresa Abvancy Steel Framing para la construcción de viviendas que no habrían sido concluidas, a cambio los denunciantes habían entregado sumas en dólares.

Personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó cuatro allanamientos en domicilios de la ciudad de Salta y de Vaqueros. El acusado es un arquitecto y titular de la firma Abvancy Steel Framing, quien enfrenta múltiples denuncias de presunta estafa vinculadas a la recepción de millonarios anticipos por obras que no fueron ejecutadas o quedaron inconclusas.

Durante el operativo se secuestraron documentación de interés para la causa, dinero en efectivo, celulares y dos vehículos de alta gama. Además, la Fiscal requirió al Juzgado de Garantías la inmovilización de fondos y la prohibición de salida del país del denunciado, quien fue citado a audiencia de imputación.

La investigación comenzó a raíz de varias denuncias radicadas en la Oficina de Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

Una pareja aseguró que lo contrató una obra por más de 183 millones de pesos, entregó la mitad del monto en el acto y realizó pagos adelantados. Sin embargo, según la denuncia, la construcción fue paralizada por defectos y el profesional habría abandonado el proyecto tras percibir más del 50% del total.

Otro damnificado denunció haber entregado 60 mil dólares, el 73% del valor acordado, para una obra que nunca comenzó. Además, detalló que luego de recibir el dinero, el arquitecto dejó de responder y cerró su oficina.

Otra mujer afirmó haber pagado más de 13 mil dólares sin que se iniciaran los trabajos.

El cuarto caso es otra mujer que entregó 40 mil dólares.

En un quinto caso, detallaron que se firmó un contrato por 144 mil dólares, abonó 50 mil, pero nunca obtuvo respuesta.

Además se registraron denuncias en las que se asegura que el acusado habría recibido anticipos de entre 26 y 40 mil dólares y luego desapareció sin cumplir con los compromisos asumidos.

Sumado a las denuncias de los clientes, un proveedor de materiales de construcción denunció al arquitecto por estafa. Aseguró que le entregó mercadería por más de 31 millones de pesos que fue abonada con cheques electrónicos sin fondos. El denunciante indicó que usó esos mismos cheques para pagar a terceros, lo que le generó un doble perjuicio.

De acuerdo con el informe elaborado por la UDEC, hasta el momento los montos denunciados superarían los 103 mil dólares y los 91 millones de pesos, en perjuicio de múltiples víctimas y proveedores.