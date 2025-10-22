El cuerpo del obrero sigue enterrado: “Mi hijo no es un perro para que esté tirado así”

En Uruguay al 600, un obrero, identificado como Enrique Burgos y oriundo de Cafayate, perdió la vida tras derrumbarse la obra donde trabajaba.

Esto sucedió en horas de la noche y el cuerpo continúa enterrado entre los escombros, ante la desesperación y el dolor de su pérdida su madre, Dalila, se presentó en el lugar: “Hoy a las 6 de la mañana tenían que estar aquí, no hay nadie, mi hijo no es un perro, no es un animal para que este tirado así”.

En diálogo con Multivisión, la mujer relató que se enteró anoche de la noticia, por lo cual salió de Cafayate rápidamente con su otro hijo para llegar a capital.

“Anoche vi al casco de mi hijo, yo le dije al oficial déjeme yo voy a cavar hasta sacar a mi hijo y me dijo que nadie puede entrar ahí”.

Con profundo dolor dijo que no están atendiendo a la situación como corresponde, dejando a su hijo abandonado en el predio, por lo que pidió desesperadamente que el encargado de la obra se haga presente: “Quiero que venga, que dé la cara”.

“Todos están mal, ahora voy a pedir justicia por mi hijo, porque esto no puede suceder, ahora le pasa a mi hijo mañana a quien le puede suceder” dijo Dalila, agregando que la obra parecía una “villa”.

Tras ser consultada si alguien de la empresa se comunicó con ella expresó que no. La obra esta a cargo de López Marcuzzi arquitectos.

Por último, manifestó su enojo con los Bomberos, quienes estuvieron presentes en el lugar: “Los bomberos porque no dejaron que lo caven ayer cuando estaban aquí, porque no dejaron que lo saquen a mi hijo, ahora yo le voy a hacer una denuncia a los bomberos”.