Con un machete y fuera de sí, atacó a una familia y causó lesiones a un hombre

Policiales05/11/2025
Un hecho lamentable se dio en Tartagal, en Pueblo Nuevo cuando una familia caminaba por el lugar. Papá, mamá y dos pequeñas hijas fueron sorprendidos por un sujeto armado con un machete y fuera de sí, con claras intenciones de asaltarlos

El padre de familia, decidió enfrentar al sujeto. Lo redujo, le quitó el machete pero ambos resultaron lesionados. El delincuente resultó con una herida en la pierna y la víctima en uno de sus antebrazos. 

Cuando el deincuente quedó herido y tendido en el piso, la familia huyó pero cuando el hombre decidió volver con ayuda, el delincuente había escapado, a pesar de la herida

