Desalojaron a “limpia vidrios” y grupos violentos del canal de la Esteco

En un operativo sorpresa, la Municipalidad de Salta junto a la Policía provincial desalojaron a un grupo de personas que se había instalado bajo el puente del canal de la Esteco, donde se registraban robos, amenazas y enfrentamientos con vecinos.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron armas blancas, puntas y basura.

Vecinos habían denunciado que las personas allí asentadas intimidaban a transeúntes y conductores, generando un foco de violencia en el sector.

Tras el desalojo, personal municipal realizó tareas de limpieza y recuperación del espacio público.

Desde el municipio advirtieron que no se permitirá la ocupación ni degradación de espacios públicos y que continuarán los operativos y controles en distintos puntos de la ciudad para garantizar la seguridad de los salteños.





