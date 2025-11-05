¿Cómo funcionarán los servicios públicos el viernes por el Día del Empleado Municiipal?

La Municipalidad de Salta dispuso asueto administrativo para el viernes 7, por el Día del Empleado Municipal. Por este motivo, se dio a conocer el cronograma de servicios previsto para ese día.

Mientras que el Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado, al igual que sus dependencias, retomando la atención normal el lunes 10 de noviembre. La recolección de residuos será normal al igual que el barrido de las calles según informó la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.

Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio

En lo que respecta a los distintos espacios de venta, habrá atención normal. El mercado San Miguel atenderá en su predio central de 8 a 14 y de 17 a 22, mientras que su anexo permanecerá abierto en horario corrido de 8 a 22. En tanto, los mercaditos “Patio de las Empanadas” y “Evita” funcionarán de manera continua de 10 a 00. Por su parte, el mercadito “General Belgrano” brindará atención de 7 a 13:30 y de 17:30 a 22.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informa que la atención se realizará únicamente para exámenes escritos en Santa Fe 545, en el horario de 8:30 a 12. En tanto, los exámenes prácticos se tomarán en la sede de calle Artigas, también durante la mañana. Los Centros Emisores de Licencias permanecerán cerrados.

Desde la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis se indica que el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, y el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” permanecerán cerrados. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el asueto.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas. Además, desde el área se llevará a cabo un simulacro con hipótesis de sismo en seis escuelas del centro de la ciudad durante la mañana.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva, para casos excepcionales. Estará de turno el Juzgado de 4° Nominación, a cargo del Dr. Justo Herrera.