Otro revés para Pedro Serrudo, esta vez de la Corte de Justicia de Salta

El jubilado dirigente Pedro Serrudo presentó una queja por un recurso de apelación que la justicia le había denegado.

Ahora, los miembros de la Corte de Justicia de Salta, desestimaron la queja interpuesta por el dirigente gremial de la Unión de Trabajadores Municipales. La decisión fue notificada en la jornada de ayer, y lleva la firma de Dra. María Alejandra Gauffin, Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, Dr. Ernesto Samsón, y Dr. José Gabriel Chibán.

Serrudo busca continuar como dirigente gremial a pesar que ya tiene casi 80 años y cumplió 50 años de servicios en la Municipalidad de Salta Capital. Desde que se dio a conocer la noticia de su desplazamiento, el dirigente ha intentado continuar con el beneficio de empleado con licencia de goce de haberes, a pesar hace 30 años posee licencia.