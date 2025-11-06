Reclusas intentaron tomar la Unidad N° 4, se subieron al techo y denuncian falta de beneficios

Ayer reclusas de la Unidad Carcelaria N°4 de Villa las Rosas, intentaron tomar el lugar, subiendo una de ellas al techo en señal de protesta por falta de beneficios y de información sobre su causa.

Ramón Corregidor, vicepresidente del Comité provincial para la Prevención de la Tortura de Salta, estuvo en el lugar y dijo que el hecho se produjo para llamar la atención y que el Poder Judicial se constituya y hable con las internas para explicar el estado de su causa.

“Hay un clima de no saber su causa, no tener defensores porque hay pocos defensores públicos, no tienen recursos para pagar. Este es un tema del Poder Judicial nosotros vamos a solicitar que se constituyan lo antes posible los defensores oficiales y hablen con las detenidas” afirmó a Multivisión.

Dio a conocer que hay una sobrepoblación del 91% según la información de alojamiento del Servicio Penitenciario: “Yo entrevisté a algunas internas y hemos pedido que confíen en el Comité, que está presente en cualquier conflicto como estuvimos en la Alcaidía”.

Lo ocurrido en la Alcaidía en zona norte de la ciudad puede haber provocado un efecto dominó desembocando en este hecho de las internas, lo cual podría replicarse en el norte, sostuvo Corregidor.

“Hay condenadas y procesadas porque la Alcaidía esta sobrepoblada la cual está en muy malas condiciones (…) el sector masculino esta sobrepoblado es para 300 y hay 600”.

Los familiares se hicieron presentes en el lugar, entre ellos una madre a la cual le fue informada la situación por lo que se acercó al lugar: “Me llamaron diciendo que había problemas acá arriba, que había problemas con una interna, que no tenía asistencia médica ni nada, estaba pidiendo varios beneficios, yo me acerqué porque tengo a mi hija detenida”.

Explicó que dentro de los beneficios que se solicitan está la prisión domiciliaria por buena conducta sobre todo quienes tienen hijos menores de edad y la concurrencia de defensores para que puedan conocer el avance de su causa.

“Yo vengo por mi hija y quiero saber si está bien, ella se quemó hace 4 años y fue una situación muy fatal hoy me siento en esa situación que está pasando algo” si bien comentó esto la mujer, informó que según le dijeron no habría heridas, que se logró solucionar el conflicto.

“En la 4 todos los años cuando llegan las fiestas se pone tensa la cosa, se pone mal tanto para familiares como para internos”.

Otra familiar contó que durante una visita la semana pasada se dio con la sorpresa que su hermana había sido castigada por reclamar la ropa que le habían regalado al salir de bañarse: “Digo entonces si me podrían dar información y me dijeron que no, que pasó a castigo, vengo el lunes y me entero que a mi hermana no le hicieron ni un descargo ni para denuncia, porque supuestamente acá tienen que hacer denuncia por lo que le roban”.

Declaró que son constantes los robos entre internas no solo de ropa sino también de comida: “A mi hermana la tuvieron el domingo sin comer, si no es comida podrida es cruda, yo sé que cometen errores mucha gente, pero tampoco es para que se juzguen de mil maneras, veo en redes sociales que se juzga, ellos también tienen hermanos que pueden cometer errores (...) entonces no pueden decir que no van a dar información”.

A su entender, la interna que subió al techo del predio fue por la prohibición de salida y la falta de conocimiento de su causa, a la cual según llegó a su entender, la habrían pateado entre las policías.