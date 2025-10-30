Intentó ingresar más de 1000 dosis de droga durante una visita a su hijo preso

Una mujer de 52 años fue imputada tras ser sorprendida cuando intentaba ingresar más de mil dosis de cocaína y marihuana a la Unidad Carcelaria N°1 de Salta, durante una visita a su hijo detenido.

La intervención se produjo el jueves 23 de octubre, cuando personal del Servicio Penitenciario Provincial detectó irregularidades en los elementos que la mujer llevaba en una bolsa. Tras la requisa, se hallaron cinco envoltorios con más de 200 dosis de marihuana y 800 de cocaína ocultas entre la mercadería.

El caso quedó a cargo del fiscal penal Daniel Espilocín, interino en la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), quien imputó a la mujer por el delito de entrega de estupefacientes a título oneroso, agravado por cometerse en un lugar de detención, en grado de tentativa.

Durante la audiencia de imputación, la acusada fue asistida por un defensor oficial y se negó a declarar. La Fiscalía solicitó que continúe detenida, mientras avanza la investigación.