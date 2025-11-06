Bullrich asumirá la Jefatura del Bloque de Senadores de La Libertad Avanza: "Dejaré todo"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sumará un rol clave en el ámbito legislativo: será la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA). La propia funcionaria confirmó la designación este jueves, en un movimiento que consolida su poder dentro de la estructura oficialista y la posiciona como una pieza central para la negociación de las leyes del Ejecutivo.

A través de sus redes sociales, Bullrich expresó su gratitud y compromiso con el nuevo cargo. La ministra agradeció directamente al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza depositada.

En su mensaje, Bullrich anticipó el objetivo central de su gestión en el Senado: "Muchas gracias al Presidente @JMilei y a la presidenta del partido, @KarinaMileiOk, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita".

Esta designación es significativa, dado que el Senado es la cámara donde el oficialismo cuenta con menor representación, lo que obliga al bloque a establecer negociaciones y acuerdos amplios para lograr la aprobación de proyectos de ley. La experiencia y el peso político de Bullrich serán cruciales para buscar los consensos necesarios.