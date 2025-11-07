Lo detuvieron tras evadir un control: Llevaba casi 800 paquetes de cigarrillos extranjeros

Un operativo de control vehicular realizado este jueves al mediodía por personal de la Sección Seguridad Vial Metán terminó con el secuestro de un importante cargamento de cigarrillos de contrabando. El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 1452 de la Ruta Nacional 9/34, a la altura del paraje El Durazno.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 12:48 un automóvil Chevrolet blanco, sin patente visible, evadió el control dispuesto en la zona y se dio a la fuga por la banquina. De inmediato se alertó al Centro de Coordinación Operativa (CCO) Frontera, que logró interceptar el vehículo pocos minutos después.

A las 13:20, el rodado fue trasladado a la base de Seguridad Vial, donde se realizaron los procedimientos de rigor. Durante la requisa, efectuada en presencia de testigos civiles, los efectivos constataron que el vehículo, un Chevrolet Prisma, transportaba 799 paquetes de cigarrillos marca “Hills” y 50 paquetes marca “Bill”, ambos de origen extranjero. Cada paquete contenía diez cajas con veinte unidades.

El can antinarcótico interviniente realizó una inspección del rodado sin hallar sustancias prohibidas. No obstante, por disposición de la Fiscalía Federal, a cargo de la auxiliar fiscal Dra. Florencia Altamirano, se ordenó el secuestro total de la mercadería y del vehículo, además de la documentación correspondiente.

El conductor fue notificado de que se le labrará una causa por encubrimiento de contrabando, mientras que el automóvil y los cigarrillos quedaron a disposición del Distrito de Prevención Nº 3 de Metán.

Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales para determinar el origen de la carga y posibles vínculos con redes de contrabando en la región.