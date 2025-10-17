Secuestraron mercadería valuada en más de $15.000.000 que partió desde Aguas Blancas

El procedimiento a cargo de Gendarmería Nacional se realizó en la provincia de Córdoba, donde se interceptó una camioneta que transportaba mercadería de contrabando

El vehículo había partido desde Aguas Blancas y tenía como destino final la ciudad de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. A la altura del Peaje James Craik fue controlado por los gendarmes que detectaron la presencia de los elementos del rubro tienda de origen extranjero sin aval legal.

El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María”, en el kilómetro 588 de la Autopista Rosario-Córdoba. El cargamento estaba valuado en más de $15.000.000, según informaron.

El Juzgado Federal de Villa María orientó que se proceda al secuestro de los elementos y se dé intervención a ARCA-General Deheza.