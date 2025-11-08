Este jueves ARCA subastará desde $15 mil Playstation y SmarTV secuestrados por Aduana

A menos de una semana de cerrar el CyberMonday 2025, donde las mayores ventas fueron en electrónica, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una subasta pública online de más de 170 dispositivos de tecnología incautados por la Aduana de Santo Tomé, través del portal Subastas Banco Ciudad, entre 11 y 12:05, con bases que arrancan en los $15 mil.

El detalle de los dispositivos que salen a la venta es:

30 parlantes marca JBL (precio base $35.000 / garantía $3500).

Un equipo de audio portátil marca Longstar sin caja (precio base $15.000 / garantía $1500).

25 artículos Sony, 19 PlayStation 4 y cuatro joysticks para PlayStation 4 (precio base $96.000 / garantía $9600).

3434 dispositivos de almacenamiento (precio base $264.000 / garantía $26.400).

49 estéreos para auto, marca Pioneer y Booster (precio base $40.551 / garantía $4055,10).

43 adaptadores para televisor, marca Apple y Google (precio base $35.000 / garantía $3.500).

Los productos estuvieron exhibidos hasta el miércoles pasado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y los interesados en participar dispondrán hasta el 11 de noviembre a las 11 para inscribirse.