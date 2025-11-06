CyberMonday: Se registran 347 ventas por minuto

De acuerdo a información de TiendaNube a la que accedió InformateSalta el CyberMonday 2025 está rompiendo récords de facturación, un punto sumamente positivo para el comercio y que marca como la tendencia del comercio electrónico crece año tras año.

Hasta las 17:00 de este jueves momento en el que se realizó el último relevamiento, TiendaNube registró una facturación total de $51.373.384.054 lo que se tradujo en 522.895 ventas y un ticket promedio de $98.248.

Las categorías más elegidas fueron indumentaria (48,4%); Salud y belleza (13,7%); y Deco y Hogar (11,2%).

El 46,7% de los compradores se ubica en CABA y el Gran Buenos Aires. Los datos sobre la interacción de los compradores con los productos indican que el 73,8% lo hicieron a través de un dispositivo móvil.

“El primer día de CyberMonday muestra a un consumidor más selectivo que busca optimizar al máximo su presupuesto. Este año vemos que el pago por transferencia creció 4 puntos porcentuales versus 2024, dato que puede atribuirse a los descuentos que ofrecen las marcas al pagar con esta modalidad. Y es que más allá de los descuentos tradicionales, en

esta edición vemos como estos se complementan con otras promociones indirectas, como el envío gratuito que alcanzó en esta primera jornada a 1 de cada 2 órdenes de compra”, señaló Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube en Argentina.