La Escuela Técnica N°3138 realizará la “Expo Einstein” en el marco de la Semana de la Educación Técnica

La Escuela de Educación Técnica N°3138 “Albert Einstein” (ex ENET 2) realizará su exposición anual “Expo Einstein” los días 11 y 12 de noviembre, de 9 a 17, en el Gimnasio Virgilio Canova del establecimiento, ubicado en Tucumán 505.

El evento se desarrolla en el marco de la Semana de la Educación Técnica y presentará los trabajos, proyectos y desarrollos realizados por estudiantes de las diferentes orientaciones y talleres de la institución, con el objetivo de acercar a la comunidad el proceso educativo que lleva adelante la escuela.

Como antesala de la exposición, el lunes 10 de noviembre a las 9, en el Salón de Actos, se proyectará el documental “Especie Traidora”, obra que recupera y pone en valor la figura del reconocido profesor Daniel Córdoba, referente nacional e internacional en enseñanza de la física y recordado por su labor con generaciones de estudiantes salteños.

La actividad será exclusiva para la comunidad educativa, dado que el profesor Córdoba formó parte del cuerpo docente de la institución durante varios años. Estará presente el director del documental, Lic. Víctor Notarfrancesco, quien compartirá su perspectiva sobre la obra y el legado del docente.

La escuela invitó a estudiantes, familias y comunidad en general a participar de la Expo Einstein, donde se busca destacar el rol formativo y creativo de la educación técnica en Salta.