Se estrenó el documental en honor al profe Córdoba: “Es un orgullo”, dijeron sus familiares

Ayer se estrenó en la Usina Cultural el documental “Especie Traidora” en honor al profesor Daniel Córdoba, donde se pone en valor su importancia como formador de muchos estudiantes.

El director del documental, Víctor Notarfrancesco, explicó que el audiovisual muestra el recuerdo de la gran tarea del profesor de más de 30 años en el taller de física al alcance de todos.

Consultado por la elección del título, comentó que nació de una frase del mismo homenajeado: “Él escribía en el Facebook los viernes a la noche “a dormir especie traidora los espero mañana sábado a la mañana en la UNSa” decía que el ser humano es el único animal que traiciona a su especie, que los adolescentes los sábados a la mañana duermen y que estos adolescentes traicionaban a la especie e iban a tomar clases con él y los llenaba de entusiasmo para estudiar”.

El documental tiene como centro a una entrevista que Notarfrancesco le hizo a Córdoba en 2019, donde hablaron sobre pedagogía, su metodología de enseñanza: “Yo le decía ¿cómo haces para que los chicos te den bola? y él lograba conectarse mucho con los jóvenes” dijo a Multivisión.

“Especie traidora” cuenta también con entrevistas y testimonios de estudiantes que concurrieron a las clases del “profe” Córdoba, siendo el documental grabado tanto en Salta como en Bariloche.

Se trata de una pieza audiovisual de 60 minutos realizada en más de 6 años, con música original compuesta por el maestro Leo Goldstein.

Quien estuvo presente en el estreno fue la hermana de Daniel Córdoba, quien emocionada lo recordaba, como la marca que dejó: “Sigue mi hermano, el recuerdo que se tiene sobre él y a uno lo pone triste, por un lado, pero contenta por el otro”.

Por su parte, una de sus tías manifestó emoción: “Cuando uno ve el legado que dejó sin proponérselo, es un orgullo”.