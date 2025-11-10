Muerte de Ezequiel: Le habían dado la libertad, pero nunca salió del hospital

Ezequiel Avendaño Laime, el interno que había sufrido graves quemaduras durante el incendio del 26 de octubre en la Alcaidía General N°1, murió este sábado 8 de noviembre en el Hospital San Bernardo, donde permanecía internado en terapia intensiva.

El hecho que lo dejó en estado crítico se produjo cuando se inició un fuego por la quema de colchones dentro de una celda del pabellón B1, según informó el Servicio Penitenciario de Salta.

Cinco días después del siniestro, el 31 de octubre, el Juzgado de Garantías N°7 había dispuesto su libertad, aunque Avendaño nunca llegó a salir del hospital debido a la gravedad de las lesiones.

El interno, de 19 años, presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en manos, cuello y rostro, y desde el hecho permanecía bajo atención médica permanente.