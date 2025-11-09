Incendio en la Alcaidía: Tras la muerte de Ezequiel Avendaño, vecinos y familiares se manifestaron para pedir justicia

Anoche, vecinos, amigos y familiares de Ezequiel Fernando Avendaño Laime, el joven de 19 años que falleció tras sufrir quemaduras graves en el incendio ocurrido en el pabellón B1 de la Alcaidía General, se concentraron en el Barrio Solidaridad (zona sudeste) para pedir justicia y reclamar respuestas sobre las circunstancias del hecho.

Durante la movilización, registrada por un medio local, los manifestantes encendieron fuego en la calle, mostraron fotografías del estado en el que quedó el cuerpo del joven y exigieron avances en la investigación. Personal policial e Infantería se hizo presente en el lugar para dialogar y descomprimir la situación, con el objetivo de evitar confrontaciones.

La escena estuvo atravesada por emociones intensas. La familia de Ezequiel lloró frente a las cámaras, mientras sus amigos pedían empatía por parte de las fuerzas de seguridad y reclamaban que su dolor “sea escuchado”.

Según expresaron sus allegados durante la protesta, Ezequiel estaba detenido hacía menos de un mes y afrontaba una causa en investigación. Los familiares remarcaron que el Juzgado de Garantías había ordenado su libertad el 31 de octubre, mientras él permanecía internado en terapia intensiva del Hospital San Bernardo, y consideran que su detención fue injusta.

Sostienen también que Ezequiel no habría tenido participación en el inicio del incendio y que había sido denunciado de forma errónea, lo que —según su versión— explica la decisión judicial de concederle la libertad. Sin embargo, al momento en que la medida fue dispuesta, su estado de salud ya era crítico.

Una de sus tías afirmó que existen videos y grabaciones donde se escucharían pedidos de auxilio de los internos durante el incendio, y manifestó que otras familias también atraviesan situaciones dolorosas, ya que cinco internos continúan internados en el Hospital San Bernardo, según el último parte oficial.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Penal 1, que investiga las circunstancias del incendio y posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se difundieron resultados oficiales sobre el origen del fuego ni sobre el rol de cada detenido, y las pericias continúan.

Los familiares aseguran que continuarán movilizándose hasta que “se sepa la verdad”.