Usaba una panchería como pantalla para vender droga en barrio Ceferino

Una mujer fue detenida en barrio Ceferino, en la capital salteña, tras una investigación que reveló que utilizaba una panchería como fachada para comercializar estupefacientes.

Durante el operativo, según fiscales penales, la Policía secuestró más de 4.700 dosis de pasta base, listas para su venta.

La causa se originó a partir de una denuncia anónima, que dio inicio a una serie de tareas de vigilancia e inteligencia a cargo de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR).

Como resultado, se realizaron allanamientos simultáneos en los que se incautaron dinero en efectivo, celulares, un rifle de aire comprimido y diversos elementos de fraccionamiento.

La mujer, señalada como la principal responsable de la comercialización, fue detenida y puesta a disposición de la Justicia, mientras la fiscalía solicitó que se mantenga su prisión preventiva.