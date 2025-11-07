Cayó “Carlín”, el hombre que le robó la moto a una inspectora de tránsito en barrio Ceferino

Días atrás, específicamente 28 de Octubre, una agente de tránsito fue víctima de un insólito robo mientras realizaba sus tareas habituales en calle Córdoba al 1700, en barrio Ceferino.

Según relató el jefe de Prensa de la Policía de Salta, comisario general Cristian Aguilera, el hecho ocurrió cuando "la inspectora realizaba su tarea y un joven se subió a la moto y se la llevó".

Afortunadamente la mujer no sufrió heridas, pero el hecho de inseguridad si causó gran preocupación en la comunidad en general por la impunidad con la que actuó el sujeto, que afortunadamente ya fue detenido.

Finalmente este martes, Carlos Daniel Rueda de 32 años, alias "Carlín",luego de una exhaustiva investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y de líneas telefónicas, efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salta, lograron capturarlo.

El operativo incluyó tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. En barrio La Paz, no se obtuvieron resultados; en el asentamiento San Justo, se secuestraron cinco plantines de marihuana; y finalmente en barrio Democracia, los investigadores dieron con el paradero del acusado.

Rueda quedó detenido e incomunicado, y en las próximas horas será imputado por el robo que generó gran repercusión en la capital salteña.

La moto aún no aparece

A pesar de la detención del principal sospechoso, la motocicleta robada todavía no fue recuperada. Desde la fuerza informaron que todas las cámaras de videovigilancia de la zona continúan siendo analizadas y que la investigación sigue en curso para dar con el paradero del vehículo.

Fuentes oficiales

Desde la Policía de Salta confirmaron que el procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones, bajo la supervisión de la Fiscalía Penal de turno, y que "no se descartan nuevas detenciones" vinculadas al robo, publicó QPS.