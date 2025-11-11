Inquilino violento: Portando un cuchillo, amenazó a todos y causó destrozos

Era el mediodía del 12 de octubre de este año. El imputado se encontraba en el inquilinato ubicado en barrio Solís Pizarro, cuando comenzó a golpear la puerta de ingreso de la habitación de la víctima.

Mientras intentaba ingresar lo amenazaba con un cuchillo tipo sierrita. Tras irrumpir en la habitación, el hombre de 29 años causó daños a un parlante y rompió un perfume. Poco después se dirigió hacia la vereda del domicilio y amenazó también a la dueña del inquilinato.

En una audiencia flexible y multipropósito la jueza de Garantías interviniente dispuso la prisión preventiva del hombre, quien actualmente se encuentra alojado en la Alcaidía General 1. Se le imputó la posible comisión de los delitos de amenazas con armas (dos hechos) y daños en concurso real.

Ordenó además que el acusado realice tratamiento psicológico para el control de sus impulsos violentos y con perspectiva de género. También mandó que se le otorguen elementos de estudio mientras se encuentra detenido.