Violento enfrentamiento de jóvenes afuera de un salón de fiestas en El Galpón

Una vez más jóvenes se vuelven los protagonistas de un violento episodio en el contexto de una fiesta. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo frente al Salón Cultural de El Galpón, sobre calle San Martín, donde un grupo de jóvenes protagonizó una pelea masiva que terminó con la intervención policial.

Según pudo saberse, en el interior del salón se celebraba una fiesta privada cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos totalmente, comenzó una fuerte disputa de jóvenes asistentes en la vía pública.

Un video que se viralizó en las últimas muestra distintos grupos enfrentándose a golpes, mientras familiares y hasta mozos del evento intentan separar.

Finalmente, personal policial llegó al lugar y logró dispersar a los involucrados, restableciendo el orden. No se informó oficialmente sobre heridos o detenidos, aunque el hecho generó preocupación entre los vecinos por los constantes hechos de este tipo en la zona céntrica durante los fines de semana, publicó Expresión del Sur.



