Éxito total en el “Salta Fashion Sunset” con la participación de Pampita

Salta se revolucionó con el Salta Fashion Sunset, el evento más esperado del año, creado y producido por Leo Saleh, que deslumbró en El Baqueano, el restaurante más exclusivo de la provincia, ubicado en la cima del Cerro San Bernardo.

La convocatoria fue tan masiva que el cerro debió bloquear su acceso vehicular ante la enorme cantidad de personas que intentaron llegar para presenciar el espectáculo. Solo se permitió el ingreso mediante taxis o teleférico, en un operativo especial que reflejó la magnitud del fenómeno.

Llegaron invitados desde Buenos Aires, Córdoba, Uruguay e incluso turistas internacionales que viajaron especialmente para vivir el atardecer más glamoroso del país.

El evento comenzó con una red carpet imponente, donde desfilaron celebridades, diseñadores, influencers y figuras destacadas del mundo fashion, recibidas entre flashes, música y una vista panorámica que parecía de película.

Leo Saleh, productor general y anfitrión, también condujo la noche junto a Hernán Drago, en una dupla que combinó elegancia, carisma y profesionalismo. Ambos fueron ovacionados por el público.

La gran protagonista fue Pampita Ardohain, quien deslumbró con su presencia, su sonrisa y su elegancia natural, generando uno de los momentos más celebrados del Sunset.

El desfile presentó una cuidada selección de marcas exclusivas que marcaron tendencia y reflejaron la diversidad de estilos del diseño argentino. Guadalupe Moreno sorprendió con una propuesta que fusionó el espíritu argentino con inspiración hawaiana; Galera mostró una impecable línea de trajes masculinos; Ango Moda apostó por diseños femeninos de gran elegancia; Johana presentó su colección de bikinis y resort wear; mientras que Universo by Leo Saleh, la marca del propio anfitrión, deslumbró con una cápsula de ponchos y sombreros que unió lo tradicional con lo contemporáneo. El gran cierre estuvo a cargo del reconocido diseñador Benito Fernández, con una colección vibrante inspirada en la energía y los colores del norte argentino.

Las pasadas contaron con las modelos de la prestigiosa agencia Incanto , que aportaron profesionalismo, presencia y belleza a una pasarela de ensueño.

La propuesta gastronómica de El Baqueano fue otro de los grandes protagonistas de la noche: un menú de autor creado con productos del norte argentino, acompañado por vinos de Bodega Puna, que ofrecieron una experiencia sensorial exclusiva y sofisticada.

El Salta Fashion Sunset volvió a posicionarse como uno de los eventos más exclusivos del norte argentino, combinando moda, arte y naturaleza en un entorno único. Pero sin duda, la música fue una de las grandes protagonistas de la jornada.

La reconocida DJ Magui Magno fue la encargada de abrir la tarde con un set lleno de estilo y frescura, mezclando sonidos chill house y deep tropical que acompañaron a la perfección el desfile y el imponente paisaje salteño. Su presencia marcó el pulso inicial del evento, creando una atmósfera sofisticada y vibrante.

El cierre musical estuvo en manos de Balta Sánchez, quien elevó la energía del público con un closing set poderoso y elegante. Con su característico estilo progressive house, Balta transformó el atardecer en una verdadera fiesta, haciendo que la pasarela se convirtiera en pista de baile.

Tras este éxito total, Salta Fashion Sunset se prepara para su gira internacional, con próximas ediciones confirmadas en Rosario, Punta del Este y Miami, y con propuestas para Cafayate 2026, consolidando a Leo Saleh como uno de los grandes productores de moda y experiencias del país.

Con esta edición inolvidable, Salta Fashion Sunset se consagra como el evento del año y posiciona a Salta como el nuevo epicentro del lujo, la creatividad y la elegancia argentina.