Fraude en el Tribunal de Faltas de Metán: El cajero habría desviado dinero de las multas

Un caso de fraude y administración fraudulenta sacude a Metán, luego de que el fiscal penal 2, Gonzalo Gómez Amado, imputara provisionalmente a un hombre de 61 años que se desempeñaba como encargado de la caja del Tribunal de Faltas, quien se habría apropiado de dinero proveniente del cobro de multas, generando un grave perjuicio patrimonial a la comuna.

Según informó Fiscales Penales, toco comenzó con una investigación que inicia tras una denuncia interna realizada en el propio Tribunal de Faltas de Metán. La situación fue detectada por una Secretaria Letrada del organismo municipal quien, ante la ausencia del encargado de la caja receptora, intentó realizar una tarea simple como emitir un recibo por el cobro de una multa.

A partir de esta acción, la Secretaria Letrada notó de inmediato las graves irregularidades en el sector de la caja, poniendo en conocimiento del Juez de Faltas. Entre las anomalías detectadas, se encontraron documentación faltante, talonarios duplicados y talonarios cuya numeración no coincidía con la oficial utilizada por el organismo para la cobranza de las multas.

El fiscal Gómez Amado explicó que el acusado, en su rol de encargado de la caja, habría cometido múltiples actos de administración fraudulenta. Se presume que el empleado se habría apropiado indebidamente, y por un lapso considerable de tiempo, de dinero correspondiente al cobro de multas, lo que ocasionó un perjuicio económico directo a las arcas de la Municipalidad de Metán.

Durante la audiencia de imputación, el hombre, asistido por su defensa particular, prestó declaración y aportó su versión de los hechos, quedando provisionalmente imputado por los delitos de fraude y administración fraudulenta en concurso real. La Fiscalía, por su parte, señaló que diversas medidas investigativas se encuentran en curso para esclarecer completamente lo sucedido y determinar el alcance total del perjuicio.