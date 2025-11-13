Hallan hombre sin vida en Metán: La última vez que lo vieron fue tras el Superclásico

Un trágico suceso continúa conmocionando a la localidad de Metán, luego de que fuera hallado sin vida el cuerpo de un hombre de más de 70 años dentro de su domicilio, ubicado en la calle Coronel Vidt al 500. La situación fue descubierta cuando vecinos alertaron a las autoridades por la prolongada ausencia de la víctima y la emanación de un fuerte olor nauseabundo que salía de la vivienda.

El hallazgo del cuerpo, que ya se encontraba en avanzado estado de descomposición, se produjo en la tarde de ayer luego de que personal de Bomberos y Policía lograra ingresar al inmueble. Tras confirmar el deceso, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de la Policía Científica y la intervención del fiscal de turno, quienes iniciaron las pericias forenses necesarias para determinar las causas de la muerte.

La investigación se centra ahora en las últimas horas de vida del hombre, y los testimonios de los vecinos se volvieron clave para establecer la cronología de los hechos. Según información compartida por Multivisión Federal, los allegados de la víctima indicaron que el hombre había sido visto por última vez durante la tarde y noche del pasado domingo.

Esa noche, los vecinos lo escucharon interactuar de manera efusiva con su entorno, ya que el hombre estaba siguiendo el desarrollo del Superclásico. Los testimonios señalan que lo escucharon "renegar y gritando" durante la transmisión del partido de fútbol que disputaron Boca y River.

Una vez terminado el Superclásico, la actividad del hombre continuó por un breve lapso, según el relato vecinal. Indicaron que, poco después del partido, lo escucharon "poner música a un volumen considerable" dentro de su casa. Sin embargo, una vez que esa música finalizó, los vecinos no volvieron a saber nada de él, hasta que lamentablemente se confirmó su fallecimiento días después.

En estos momentos, la Policía Científica y el fiscal de turno trabajan intensamente para establecer las causas exactas del deceso y el tiempo transcurrido, ya que, por el estado del cuerpo, se presume que la muerte se habría producido desde hacía varios días, siendo el domingo el último momento en que fue visto con vida.