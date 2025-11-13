Mujer sin vida en San Javier: "La dejaron desnuda con una colcha tapada"

Durante las primeras horas de este jueves, el asentamiento San Javier, en la zona sudeste de Salta, una mujer fue encontrada sin vida dentro de su casa.

Según versiones de vecinos, la víctima viviría sola gran parte del tiempo, aunque testigos manifestaron que su pareja habría pasado la noche con ella.

Amigas de la mujer relataron lo sucedido con profunda angustia. "La dejaron tirada, nosotros tuvimos que alzar el cuerpo y llevarla a la cama. Supuestamente estaba ahorcada, pero el árbol donde ella estaba era muy chiquito" dijo una de ellas por QPS.

La misma mujer agregó: "Ella siempre estaba bien, nunca noté nada raro. Todavía está aquí adentro, lo único que pido es que se la lleven."

Otra amiga de la víctima expresó su desconcierto: "Nosotros no sabemos cuál es el motivo de su muerte. La dejaron desnuda con una colcha tapada. Ella tiene dos hijos y todavía no podemos caer en lo que pasó" y agregó: "No tiene seguro de sepelio. Ella estaba bien, estaba contenta porque hoy iba a arreglar su teléfono".

