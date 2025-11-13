Hallan una mujer sin vida en zona sudeste: Vecinos apuntan a su pareja

Hay conmoción en la zona sudeste de la ciudad de Salta, luego que en las primeras horas de este jueves, se reportara el hallazgo sin vida de una mujer joven de edad, con la sorpresa de los vecinos quienes dudan cómo la muchacha falleció, al igual que sospechan de su pareja.

El medio Con Criterio Salta compartió los detalles del caso, reportándose que la persona hallada sin vida fue una joven, cuyo cuerpo, habría sido hallado pendiendo de un árbol, en base a los primeros trascendidos compartido por la gente del lugar, en el asentamiento San Javier.

Una testigo reportó al medio citado que fue esta mañana cuando se enteró del caso, indicando que esta chica habría sido oída en la noche de ayer cuando, en el interior de su vivienda, habría mantenido una pelea con su pareja, una aparente discusión con eventuales advertencias.“Me dijeron que anoche ella estaba con él, que le decía que se va a arrepentir de lo que le hace, problemas de pareja, parecía una discusión”, dijo la testigo quien sumó que esta mañana se enteró que fue hallada muerta. No obstante, no creen que ella pudiera haber tomado la decisión de terminar con su vida.

“Ella no puso, además, me dicen que el padre de los chicos se los llevó antes que pase esto”, espetó agregando la necesidad “que investiguen, que busquen pista, si ella siempre se preocupó por los chicos, me parece raro que ella haya tomado la decisión”.

Además, otras vecinas sumaron que la mujer hallada sin vida “se llevaba bien con los vecinos, ella fue una buena persona, todos dijeron que fue solidaria, se llevaba bien con todos, no era de llevarse mal, fue muy querida”, aseguraron anticipando que se iba a radicar una denuncia.