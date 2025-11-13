Motos sin casco, con bebés y bultos, la postal que indignó a un turista en Salta

Desde hace algún tiempo, especialistas en materia de siniestralidad en Salta viene advirtiendo que son los motociclistas los principales protagonistas de siniestros viales que terminan en víctimas fatales o bien dejando personas con discapacidades.

A diario vemos por calles y avenidas de nuestra ciudad, y también en el interior, una creciente circulación de motocicletas de distintsa cilindradas, pero la gran mayoría de las personas manejan sin casco y realizando maniobras indebidas, sobre todos los jovenes y hasta menores de edad.

Sumado a esto, está el exceso de velocidad, que no le da tiempo a frenar o tener una mejor reacción ante cualquier peligro o circunstancia.

También tenemos que señalar como un vehiculo que debiera trasladar solo 2 personas, puede llegar a trasladar 4 o más si hablamos de niños, además de que llevan objetos de gran peso sobre ellas o que superan las dimensiones del rodado poniendo en riesgo también la vida de terceros.

Un turista de los tantos que visitan nuestra ciudad manifestó: “Tenés motociclistas sin casco por toda la ciudad, gente llevando bultos sobre la moto, los pocos que usan casco son cascos no homologados (ilegales), van en moto llevando a la mujer y dos hijos, llevando bebés. Todo ilegal. ¿Ya se acostumbraron a vivir así o qué?” publico La Yapa Salta.



