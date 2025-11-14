Padre e hijo denunciados por no entregar materiales de construcción valuados en $38 millones

Padre e hijo son propietarios de un corralón y fueron denunciados por 53 personas, los cuales aseguraron que no les entregaron los materiales de construcción adquirieron.

Los hechos sucedieron en la localidad de General Güemes, donde se ordenó la detención de ambos hombres. El padre fue detenido en un camping de La Caldera, mientras que el hijo permanece prófugo. En su poder el detenido tenía un celular y $18.000.

Los denunciantes detallaron que abonaban los materiales en efectivo, mediante transferencias o billeteras virtuales, pero no recibían la entrega de los productos. En algunos casos solo se concretaba una parte de la operación, y en otros, el compromiso de envío nunca se cumplía.

Cuando los plazos se vencían, los clientes acudían al local comercial, donde recibían distintas excusas sobre demoras o faltas de stock. Finalmente, el comercio cerró sus puertas y los responsables se ausentaron del lugar, lo que motivó la presentación masiva de denuncias.

Desde la Fiscalía explicaron que el perjuicio económico total asciende a más de 38 millones de pesos, evidenciándose una maniobra reiterada y planificada destinada a obtener dinero mediante engaños.

La fiscal solicitó la detención de ambos investigados y la inmovilización de 13 cuentas bancarias de los denunciados, librando oficios a siete entidades financieras.