Salta fortalece su presencia internacional en las principales ferias de turismo

La Provincia de Salta continúa afianzando su presencia en los principales encuentros internacionales del turismo, participando en ferias estratégicas junto al Instituto de Promoción Turística Salta (Inprotur Salta). Estas acciones conjuntas buscan fortalecer la promoción del destino en los mercados más relevantes y fomentar nuevas oportunidades comerciales para el sector.

En esta línea, del 8 al 10 de octubre, la provincia estuvo presente en TTG Travel Experience, en la ciudad de Rímini, Italia, uno de los eventos más importantes para la promoción del turismo mundial. Durante tres días, profesionales del sector pudieron conocer la propuesta salteña, que combina naturaleza, cultura y gastronomía, en un espacio que reunió a los principales actores de la industria turística global.

Por otra parte, del 4 al 6 de noviembre, Salta participó en una nueva edición de la World TravelMarket (WTM) de Londres, uno de los encuentros más influyentes del mundo en materia de turismo. En el espacio de Argentina, la provincia compartió su oferta ante operadores, agencias y medios internacionales, generando vínculos estratégicos y reforzando su posicionamiento en el mercado europeo.

Asimismo, Salta participó por primera vez en FESTURIS 2025, realizada en la localidad de Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil, del 6 al 8 de noviembre. En el stand de Argentina, la provincia presentó su oferta turística, productos y experiencias ante operadores y medios del mercado brasileño, en el marco de las acciones que acompañan la nueva conexión aérea directa entre Salta y Florianópolis.

La presencia en estas ferias forma parte del trabajo sostenido que lleva adelante el Ministerio de Turismo y Deportes, junto al Inprotur Salta, para proyectar a la provincia en los principales escenarios internacionales, promover su conectividad y fortalecer su perfil como destino líder del norte argentino.