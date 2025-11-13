Sáenz se reunió con Santilli y Adorni para abordar el Presupuesto 2026

Gobierno13/11/2025
saenz santilli adorni

Tal como estaba previsto, el gobernador Gustavo Sáenz ya se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un encuentro clave que marca el inicio de una nueva etapa de diálogo entre la provincia y el Gobierno Nacional. 

Este intercambio de alto nivel forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional de trabajar directamente con los gobernadores y el Congreso para impulsar las reformas estructurales necesarias. Así, ya se conoció la primera imagen del encuentro, que se centró en la agenda económica y legislativa que busca promover la gestión nacional.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales y el gobernador salteño coincidieron en la urgencia de avanzar en reformas que fomenten la inversión y la generación de trabajo en el país.

Específicamente, dialogaron sobre la importancia de impulsar la reforma tributaria, la modernización laboral y la implementación de un nuevo Código Penal, considerados puntos esenciales para la competitividad provincial.

gobernadoresLa capacidad de cambios de Milei se pone a prueba con el Presupuesto 2026

"Fue un encuentro positivo con la mirada puesta en los desafíos que tenemos por delante", dijo Sáenz tras el encuentro donde agregó: "Defender a Salta implica plantear con claridad nuestras prioridades: la continuidad de las obras estratégicas, el desarrollo del norte argentino y la necesidad de una verdadera mirada federal que genere trabajo y oportunidades para nuestra gente"

Dicho esto, también espetó: "Creo profundamente en el diálogo y en la construcción de consensos. Confío en que, con responsabilidad y trabajo conjunto, podremos avanzar en soluciones que ayuden a que el país crezca y a que Salta ocupe el lugar que merece", finalizó ponderando la reunión.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día