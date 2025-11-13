Sáenz se reunió con Santilli y Adorni para abordar el Presupuesto 2026

Tal como estaba previsto, el gobernador Gustavo Sáenz ya se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un encuentro clave que marca el inicio de una nueva etapa de diálogo entre la provincia y el Gobierno Nacional.

Este intercambio de alto nivel forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional de trabajar directamente con los gobernadores y el Congreso para impulsar las reformas estructurales necesarias. Así, ya se conoció la primera imagen del encuentro, que se centró en la agenda económica y legislativa que busca promover la gestión nacional.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales y el gobernador salteño coincidieron en la urgencia de avanzar en reformas que fomenten la inversión y la generación de trabajo en el país.

Específicamente, dialogaron sobre la importancia de impulsar la reforma tributaria, la modernización laboral y la implementación de un nuevo Código Penal, considerados puntos esenciales para la competitividad provincial.

"Fue un encuentro positivo con la mirada puesta en los desafíos que tenemos por delante", dijo Sáenz tras el encuentro donde agregó: "Defender a Salta implica plantear con claridad nuestras prioridades: la continuidad de las obras estratégicas, el desarrollo del norte argentino y la necesidad de una verdadera mirada federal que genere trabajo y oportunidades para nuestra gente"

Dicho esto, también espetó: "Creo profundamente en el diálogo y en la construcción de consensos. Confío en que, con responsabilidad y trabajo conjunto, podremos avanzar en soluciones que ayuden a que el país crezca y a que Salta ocupe el lugar que merece", finalizó ponderando la reunión.