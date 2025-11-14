Molinos: Dictaron la prisión preventiva para un acusado de grooming

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se analizó el pedido de prisión preventiva presentado oportunamente para un hombre de 28 años como autor del delito de grooming en perjuicio de un menor de edad.

Fue la fueja de Garantías del distrito Centro, Ada Guillermina Zunino, quien luego de escuchar los fundamentos de las partes hizo lugar a la solicitud de la fiscal Cornejo y terminó dictando la pirisón preventiva del acusado debido a los riesgos de fuga y/o entorpecimiento de la investigación al igual que la gravedad del délito del que se lo acusa.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por la madre de un menor de la localidad de Molinos, al tomar conocimiento de que su hijo intercambiaba mensajes de WhatsApp con una persona mayor, quien fingía ser una niña.

El acusado le solicitaba el envío de imágenes con contenido íntimo bajo amenazas, y para intimidarlo, le enviaba fotos del frente de su vivienda.

En la investigación se pudo determinar que el acusado es vecino del menor víctima y reside en la misma cuadra.